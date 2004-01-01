Що ми пропонуємо?
01
Облік житлово-комунальних послуг
Облік та систематизація особових рахунків власників та наймачів житлових приміщень.
Щомісячні нарахування плати за житлове приміщення, комунальні послуги та інші послуги з урахуванням платежів.
02
Формування та друк єдиних рахунків
Щомісячне формування та друк єдиних рахунків-повідомлень на сплату житлово-комунальних послуг.
Доставка до поштових скриньок абонентів.
03
Реклама в єдиних рахунках
Більше 300 тисяч гарантованих контактів зі споживачами.
Точне попадання повідомлень до цільової аудиторії.
Довіра споживачів. Постійність аудиторії.
04
Друк та доставка кореспонденції
Розробка та друк персоніфікованих документів.
Доставка письмової кореспонденції.
05
Аналітична документація дл підприємств ЖКГ
06
Моніторинг роботи та стан оплати за послуги у сфері ЖКГ
Ми знаємо, де мешкають ваші клієнти!
Нас часто запитують
Так. Архів єдиних рахунків-повідомлень зберігається з початку друку рахунків нашим Центром.
Для отримання електронного варіанту єдиного рахунку-повідомлення перейдіть, будь ласка, в особистий кабінет за адресою https://my.girc.online.